De moeder van de overleden acteur Malcolm-Jamal Warner heeft een akkoord bereikt met de voogden van zijn dochter over haar deel van zijn nalatenschap. Dat vertelt Pamela Warner aan TMZ. De rechter moet de overeenkomst nog wel goedkeuren.

Over de erfenis ontstond eerder onenigheid binnen de familie. Warners weduwe Tenisha stapte vorige maand naar de rechter omdat haar dochter volgens haar ten onrechte buiten een deel van de nalatenschap was gehouden. De trust van de acteur was verdeeld onder zijn moeder, vader en zus. Volgens Pamela had haar zoon daarnaast afzonderlijk miljoenen nagelaten aan zijn vrouw en dochter.

Pamela ontkent dat zij heeft geprobeerd te voorkomen dat haar kleindochter financiële steun zou krijgen. In het nieuwe akkoord is volgens haar afgesproken dat het meisje het grootste deel krijgt van wat nog resteert van de trust en nalatenschap. Ook wordt haar studie ervan betaald.

Tenisha was volgens TMZ niet betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst en heeft er nog niet op gereageerd. Pamela zegt te hopen dat alle betrokkenen de regeling steunen.

De 54-jarige Warner verdronk ruim een jaar geleden toen hij met zijn dochter aan het zwemmen was in Costa Rica en werd verrast door sterke stroming. Warner was vooral bekend vanwege zijn rol in The Cosby Show.