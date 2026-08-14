AMSTERDAM (ANP) - Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey niet geslaagd kan zijn zonder wereldtitel. Dat zei de aanvoerder van de Nederlandse hockeyers vrijdag in het spelershotel tegen het ANP. Het WK hockey in Nederland en België duurt van 15 tot en met 30 augustus.

"Het doel is wereldkampioen worden. Ik denk dat dat een realistisch doel is", zei Brinkman. "Als je ziet hoe dicht het bij elkaar ligt, dan snap ik ook dat meerdere landen dat als realistisch doel hebben." Toch vindt de aanvoerder dat het toernooi alleen geslaagd kan zijn als Oranje wint. "Geslaagd vind ik een groot woord, dus dat betekent dat je het toernooi moet winnen."

Een groot deel van de selectie werd al olympisch kampioen en won al eens het EK. Een WK wonnen de Nederlandse hockeymannen voor het laatst in 1998. "Die prestatie ontbreekt nog", zei Brinkman. "Maar we gaan vol op jacht om die te halen. Dat is wel iets heel moois natuurlijk, er ontbreekt nog een stukje dat je wil hebben."

Eigen land

Dat het WK in eigen land is maakt het voor Brinkman extra speciaal. "Dat thuisvoordeel moet je gaan gebruiken", zei hij. Hij denkt niet dat het extra druk met zich meebrengt. "Als je zo speelt als wij en zo met bepaalde dingen bezig bent zoals wij, dan leg je jezelf die druk al op", zei Brinkman. "Dat er dan wat mensen komen kijken is leuk, maar dat is geen druk. De druk is hetgeen wat je jezelf oplegt."

Wel kijkt hij uit naar het spelen in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos. "Die sfeer is natuurlijk fantastisch", aldus de 31-jarige aanvoerder. "Dat zijn denk ik wel de mooiste wedstrijden die je gaat spelen in je carrière."