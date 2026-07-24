Moeder van Ben en Casey Affleck overleden op 83-jarige leeftijd

Chris Affleck, de moeder van de Amerikaanse acteurs Ben en Casey Affleck, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de familie vrijdag bekend.

De moeder van de acteurs overleed op 2 juni, blijkt uit een rouwadvertentie in de krant The Boston Globe. Affleck leed sinds december aan alvleesklierkanker.

Affleck verscheen door de jaren heen meerdere keren met haar zoons op de rode loper. Zo bezocht ze samen met Ben Affleck en Matt Damon, die ook zijn eigen moeder had meegenomen, de Oscars in 1998. Die avond zag ze haar zoon de prestigieuze prijs winnen voor zijn script van Good Will Hunting.