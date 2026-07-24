Frankrijk in verzet tegen EU-goedkeuring zelfrijhulpsysteem Tesla

AMSTERDAM (ANP/RTR) - Frankrijk verzet zich tegen het gebruik van een geavanceerd zelfrijhulpsysteem van Tesla in de huidige vorm op Europese wegen. Nederland heeft de Full Self-Driving-rijassistentiesoftware wel toegelaten. De Franse minister van Transport voorziet echter veiligheidsproblemen.

"In Frankrijk zijn we van mening dat dit systeem weliswaar een aantal technische vooruitgangen met zich meebrengt, maar dat de veiligheidsrisico's nog te groot zijn om toelating in de huidige vorm te rechtvaardigen", meldde de Franse minister Philippe Tabarot. Met het systeem kunnen Tesla-rijders zonder handen aan het stuur door het verkeer gaan, zolang ze als bestuurder blijven opletten.

Nederland was in april het eerste Europese land waar het zelfrijdende systeem werd geïntroduceerd. De RDW diende vervolgens een aanvraag in bij de Europese Commissie om het rijhulpsysteem binnen de gehele Europese Unie te kunnen gebruiken. Het Franse standpunt is de eerste openbare afwijzing van dat Nederlandse initiatief.