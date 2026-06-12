De moeder van Dionne Stax is overleden. Dat laat de 41-jarige tv-presentatrice vrijdag weten op Instagram.

In een bericht deelt Stax een aantal foto's van haar moeder. In het bijschrift zegt ze haar moeder verschrikkelijk te missen. "Nooit meer knuffelen. Nooit meer praten en lachen over van alles, over niks. Mijn steun en toeverlaat. Mijn allerliefste mamsie. De beste omi. Ik kan het nog niet bevatten."

Onder het bericht plaatsen mensen steunbetuigingen. "Wat een zwaar verlies moet dit zijn. Veel sterkte Dionne", zegt Jim Bakkum. Verder zijn er ook condoleances van Renze Klamer, Jochem Myjer, Jan Smit en Nick Schilder.