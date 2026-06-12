BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Unie gaat luchtvaartmaatschappijen verbieden om ouders extra te laten betalen voor een stoel naast hun kind. Dat melden diplomaten aan persbureau AFP. Dit is het resultaat van een EU-hervorming van de passagiersrechten, die vrijdag is overeengekomen.

Eerder deze week werd bekend dat de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek was gestart naar Ryanair vanwege verplichte kosten die ouders moesten betalen om bij hun kinderen te kunnen zitten. Ryanair eist namelijk dat minstens één ouder tijdens een vlucht naast kinderen in de leeftijd van twee tot elf jaar zit. Daar moet dan een "verplichte familiestoel" voor gereserveerd worden. Volgens de Britse waakhond zouden die kosten mogelijk oneerlijk zijn onder de consumentenwetgeving.