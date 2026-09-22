Moeder Ye geëerd met eigen straat in Chicago

De overleden moeder van rapper Ye is dinsdag geëerd met een eigen straatnaam in Chicago. Ye, ook bekend als Kanye West, was aanwezig bij de ceremonie voor Donda West en poseerde na afloop met het straatnaambord met haar naam, meldt de lokale zender WGN.

De kruising van 78th Street en South Shore Drive is naar Donda West vernoemd als eerbetoon aan haar bijdrage aan het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Ze was hoogleraar en hoofd van de afdeling Engels aan Chicago State University en richtte daar het Gwendolyn Brooks Center for Black Literature and Creative Writing op.

Ye sprak tijdens de ceremonie niet met de media. Zijn moeder overleed in 2007 op 58-jarige leeftijd.