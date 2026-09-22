Máxima en Mathilde samen bij VN-vergadering in New York

Koningin Máxima heeft dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bijgewoond. De twee koninginnen zaten naast elkaar in de vergaderzaal, is te zien op foto's.

Máxima sprak dinsdag ook met vertegenwoordigers van verschillende VN-lidstaten over de oprichting van een nieuwe VN-groep voor financiële gezondheid. De Filipijnen, Peru en Kenia zijn de voorzitters van de zogenoemde Group of Friends for Financial Health. De bijeenkomst werd georganiseerd door Singapore.

Máxima is sinds 2024 speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid.