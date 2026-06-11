Mogelijk optreden op WK stond 'niet op bingokaart' van Orgel Joke

Orgel Joke mag, als het Nederlands elftal een ronde verder komt op het WK, voorafgaand aan de wedstrijd en in de rust een paar minuten optreden in het stadion waar het duel van Oranje wordt gespeeld. Dat bevestigt de 76-jarige artiest aan het ANP na berichtgeving van andere media. "Ik had dit niet op mijn bingokaart staan", zegt ze lachend.

Joke Meijer, zoals de Vlaardingse officieel heet, zegt dat haar zoon was benaderd voor een optreden van zijn moeder tijdens het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten dat donderdag begint. Aanvankelijk dacht hij dat het om een grap ging, of zoals ze het zelf noemt: "een Orgel Joke-joke". Toch bleek de echte wereldvoetbalbond contact te hebben opgenomen met de vraag of zij wilde optreden. Volgens Meijer wil de FIFA rondom de wedstrijden entertainment uit het land dat speelt laten optreden.

Hoewel ze eerst nog twijfelde, omdat ze niet langer dan zes uur wilde vliegen, ging Meijer uiteindelijk toch overstag. "Het is een hele eer dat ik gevraagd word", zegt de artiest, die wel vindt dat er "veel betere artiesten en keyboardspelers" dan zij zijn die ook gevraagd hadden kunnen worden. Aanvankelijk ging het om een optreden tijdens de poulefase, maar dat was vrij kortdag. Daarom werd voorgesteld om op te treden rondom de eerstvolgende eventuele wedstrijd in de knock-outfase die Oranje speelt. Dat zou, afhankelijk van het resultaat in de groepsfase, kunnen zijn op 29 juni in Houston, op 30 juni in Monterrey of op 3 juli in Vancouver.

De Vlaardingse houdt nog wel een kleine slag om de arm, letterlijk, want ze liep onlangs bij een val onder meer een breukje op in haar elleboog. "Volgende week gaat het drukverband eraf en dan hoop ik dat ik weer gewoon keyboard mag spelen", zegt Meijer. Haar zoon gaat over de setlist, maar de artiest mag van de FIFA spelen wat ze wil. "Ze hebben mijn uitvoering van Narcotic gezien op Instagram, dus waarschijnlijk zal dat erbij komen." Ook zijn nummers als Wij Houden Van Oranje (André Hazes) en Sweet Caroline (Neil Diamond) volgens Meijer een optie.