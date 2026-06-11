Centric biedt overheid alternatief voor Big Tech-platforms

GOUDA (ANP) - Centric gaat een digitale werkplekomgeving aanbieden waarin overheidsorganisaties controle houden over hun data en digitale infrastructuur. Daarbinnen kunnen gebruikers documenten delen, chatten en agenda's beheren. Het moet een alternatief zijn voor platforms van grote techbedrijven. Het Nederlandse ict-bedrijf werkt hiervoor samen met het Duitse Nextcloud.

Centric verzorgt het beheer en de beveiliging van de omgeving. Organisaties houden volledige controle over opslaglocatie, toegang en beheer van hun data, stelt Centric.

De bedrijven richten zich op de Rijksoverheid, gemeenten en andere publieke organisaties. "Publieke organisaties zoeken steeds nadrukkelijker naar alternatieven waarmee zij grip houden op hun data en minder afhankelijk worden van buitenlandse technologieplatforms", zegt Maarten Hillenaar van Centric.

Volgens de topman van Nextcloud Frank Karlitschek gaan ze samen "een veilig en transparant alternatief bieden voor big tech-platforms".