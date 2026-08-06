Monica Geuze heeft haar dochter Zara Lizzy beloofd dat ze na de zomer stopt met roken. Dat vertelt de 31-jarige presentatrice in de podcast Geuze & Gorgels, meldt RTL Boulevard. "Zij haat het dat ik rook en dat begrijp ik", aldus Geuze.

Geuze werd door haar 8-jarige dochter aan het denken gezet. "Toen dacht ik: als zij het zo vervelend vindt en ik weet dat het niet goed voor me is, moet ik het wel aangrijpen", deelt ze.

Ze vertelt dat ze eerder tegen Zara Lizzy had gelogen over het roken, maar daarbij door de mand viel. "Toen dacht ik: ik wil gewoon nooit dat mijn kind het idee heeft dat ik niet de waarheid tegen haar spreek. Tuurlijk hoef ik niet alles te zeggen, maar ik ga niet liegen over dat ik rook."