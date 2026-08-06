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EU: migranten niet van Ceuta doorgereisd naar vasteland Spanje

06 aug , 13:48Buitenland
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ANP
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BRUSSEL (ANP/RTR) - Geen van de migranten die vorige week massaal vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta kwamen, is er in geslaagd verder Europa in te trekken. Het is "tot nu toe gelukt te voorkomen dat migranten illegaal doorreizen naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa", aldus een woordvoerder van de Europese Commissie.
Spanje verklaarde eerder dat het overgrote merendeel van de 72.000 migranten was teruggekeerd richting Marokko. Van de 2500 migranten die nog in Ceuta zijn, zijn er ongeveer 1100 alleenreizende minderjarigen. De Spaanse regering heeft besloten 25 miljoen euro aan noodsteun beschikbaar te stellen voor de opvang van de minderjarigen.
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