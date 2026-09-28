Monique Smit hoopt meer kindermuziek uit te brengen

Monique Smit is van plan meer kindermuziek uit te brengen. Dat vertelde de zangeres maandag aan het ANP bij de uitreiking van de Buma NL Awards in Tilburg. "Ik laat het zeker niet gaan. Ook daarmee ga ik de studio in en ik hoop binnenkort meer uit te brengen", aldus de zangeres.

Smit stond zondag nog met haar kindershow Mega KidsDisco in een uitverkochte AFAS Live. "Dat was echt fantastisch", zei ze. "Op dit moment gaat het gewoon zo hard met optredens en solomuziek, maar uiteindelijk ben ik wel van plan om meer kindermuziek uit te brengen."

Ook werkt Smit aan andere nieuwe nummers. "Ik ben afgelopen week meerdere keren de studio ingedoken, ook met collega-artiesten", vertelde ze. "Daar kan ik nog niet te veel over zeggen natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling dat er iedere drie, vier maanden nieuwe muziek uitkomt."