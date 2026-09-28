Roxeanne Hazes hoopt op duet met Django Wagner

Roxeanne Hazes zou graag eens een duet opnemen met volkszanger Django Wagner. Dat vertelde de zangeres maandag aan het ANP bij de uitreiking van de Buma NL Awards in Tilburg. "Ik ben echt groot Django-fan, hij is mijn grote held. Het zou toch supercool zijn om met hem een keer een heel tof duet op te nemen?"

Hazes sluit niet uit dat ze in de toekomst weer muziek binnen het volkse genre maakt. "Ik ben een enorme fan van het levenslied, laat ik dat vooropstellen", zei Hazes. "Dus ik sluit dat zeker niet uit."

Voorlopig ziet de zangeres zichzelf echter nog niet terugkeren naar het genre. "Ik heb natuurlijk heel lang in het volkse genre gezeten", legde Hazes uit. "Ik zou het verwarrend vinden als ik daar nu weer in stap, maar tegelijkertijd zeg ik nooit nooit."