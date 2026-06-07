Morgan Wallen heeft zaterdagavond zijn tweede concert in Pittsburgh afgelast, omdat er onweersbuien werden verwacht. "Na overleg met lokale autoriteiten en mijn team is er geen andere keuze dan de show van vanavond af te gelasten vanwege de verwachte zware weersomstandigheden die de rest van de dag en nacht aanhouden", deelde de Amerikaanse countryzanger met zijn volgers op Instagram.

Volgens Wallen stond "de veiligheid van mijn fans en crew" voorop. Daarnaast liet de 33-jarige artiest weten dat fans hun geld terug kunnen krijgen. "Terugbetaling is mogelijk bij het verkooppunt", schreef hij. Het concert zou plaatsvinden in het Acrisure Stadium, waar Wallen eerder deze week ook optrad.

De zanger kwam vorige week ook al in het nieuws, omdat hij tijdens een optreden in Denver zijn piano omvergooide, waarna het instrument in stukken uiteenviel. Volgens Rolling Stone hoorde hij de piano niet tijdens het spelen van het nummer Sand in My Boots en maakte hij het nummer a capella af. Aan het einde van het nummer liep Wallen naar het instrument en gaf hij het een flinke duw.