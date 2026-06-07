Olivia Rodrigo heeft zaterdagavond een verrassingsoptreden gegeven op Primavera Sound in Barcelona. "Verrassing!!! Ik heb er zin in", schreef de 23-jarige zangeres op Instagram. Ze plaatste er een selfie bij waarop het festivalpodium en de menigte op de achtergrond te zien zijn.

Het hoofdprogramma van het festival ging donderdag van start, maar vanwege slechte weersomstandigheden werd het programma vroegtijdig beëindigd. Optredens van onder anderen headliners Doja Cat en Massive Attack werden daardoor afgelast.

Het evenement kon vrijdag verdergaan zoals gepland, met optredens van onder meer The Cure en Skrillex. Het hoofdprogramma liep door tot en met zaterdag, waarna het festival zondag wordt afgesloten.