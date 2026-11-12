Morgan Wallen gaat volgend jaar weer op tournee door de Verenigde Staten. De Amerikaanse countryzanger maakte donderdag bekend dat hij in de zomer veertien optredens geeft in zeven verschillende steden.

De concertreeks The Last Time I Checked begint op vrijdag 11 juni met een optreden in Tampa (Florida). De 33-jarige Wallen doet vervolgens nog steden als Foxborough, Buffalo en Columbus aan voordat hij op zaterdag 28 augustus zijn tournee afsluit in Nashville (Tennessee). Gedurende zijn concertreeks wordt Wallen vergezeld door gastartiesten Hardy, Brooks & Dunn en Thomas Rhett.

Wallen, bekend van hits als Love Somebody en Been By Now, gaf in september 2024 voor het eerst een optreden in Nederland. Hij stond toen in het kader van zijn One Night At A Time World Tour in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit jaar toerde hij met zijn Still The Problem-concertreeks ook door de VS.