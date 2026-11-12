Elijah Wood vond het "prachtig en surrealistisch" om na ruim twintig jaar weer Frodo te spelen. Volgens de 45-jarige acteur "voelde het alsof er geen tijd was verstreken".

In gesprek met Deadline vertelt Wood dat het voelde alsof hij terug in de tijd ging. "Je kijkt naar beneden en denkt: ik heb deze voeten eerder zo gezien. Ik ken deze kostuums. Dat gevoel is zo bijzonder. Het neemt je helemaal mee terug. Ineens zijn 27 jaar verdwenen en zit je er weer middenin."

Wood keerde eerder dit jaar weer terug als Frodo op de set van The Hunt For Gollum. De nieuwe The Lord of the Rings-film speelt zich af tussen de gebeurtenissen in The Hobbit en de oorspronkelijke Lord of the Rings-trilogie. Verschillende acteurs uit de vorige films keren net als Wood terug, onder wie Ian McKellen, Andy Serkis en Lee Pace. Het verhaal van de nieuwe film gaat over de spannende zoektocht naar het wezen Gollum (Sméagol). Andy Serkis kruipt opnieuw in de huid van Gollum en regisseert de film ook. Hij maakte eerder al bekend dat de opnames zijn afgerond.

The Hunt For Gollum verschijnt wereldwijd op 17 december 2027.