Morrissey heeft een week voor aanvang zijn concertreeks in Las Vegas afgezegd. Dat meldt onder meer het muziektijdschrift Rolling Stone. Volgens het team van de Britse zanger is er sprake van "onvoorziene logistieke problemen".

De 67-jarige zanger zou vanaf 14 augustus vier shows geven in het Encore Theater in het Wynn Las Vegas. Kaarthouders werden per e-mail op de hoogte gesteld van de annulering. Zelf heeft Morrissey nog niet gereageerd op de afgezegde concertreeks. Of de shows op een later moment worden ingehaald, is niet bekend.

De voormalige frontman van de Britse band The Smiths heeft de afgelopen jaren vaker optredens afgezegd. Morrissey geeft naar verwachting op 28 december een concert in 013 Poppodium in Tilburg.