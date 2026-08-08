JOHANNESBURG (ANP/Belga) - Pitso Mosimane is de nieuwe bondscoach van Zuid-Afrika. De 62-jarige Zuid-Afrikaan volgt Hugo Broos op, meldde de Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) zaterdag.

Mosimane maakte in eigen land naam als middenvelder bij onder meer Mamelodi Sundowns. In 1995 speelde hij ook een jaar in België, bij de club Rita Berlaar, die niet meer bestaat. Hij was al twee keer eerder coach van het nationale elftal. Als interim-coach in 2007 en tussen 2010 en 2012, na het WK in eigen land.

Broos was sinds mei 2021 bondscoach in Zuid-Afrika. Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico deze zomer overleefde Zuid-Afrika de groepsfase, maar werd daarna uitgeschakeld door gastland Canada.