De Britse rockband Muse heeft met het tiende studioalbum The Wow! Signal de koppositie van de Album Top 100 te pakken. Het is de vijfde keer dat de band de Nederlandse albumhitlijst aanvoert, blijkt uit gegevens van samensteller GfK.
Het vorige album van Muse, Will Of The People, piekte in 2022 op de tweede plaats. De vier albums daarvoor, Simulation Theory (2018), Drones (2015), The 2nd Law (2012) en The Resistance (2009), behaalden allemaal de eerste plaats van de Album Top 100.
De albums van Bruno Mars werden de afgelopen week veel beluisterd in aanloop naar zijn reeks van vier concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Zijn laatste album The Romantic staat met de vijfde plaats het hoogst genoteerd. Zijn eerdere werken Doo-Wops & Hooligans, Unorthodox Jukebox en 24K Magic stegen allemaal in de hitlijst. Ook zijn samenwerking met Anderson Paak, An Evening With Silk Sonic, keert terug in de lijst op plek 46.
Album Top 100 week 27
(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)
1. (-) Muse - The Wow! Signal
2. (1) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love
3. (2) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS
4. (4) Michael Jackson - Thriller
5. (8) Bruno Mars - The Romantic
6. (5) Lil Kleine - F*CK KLEINE
7. (6) Olivia Dean - The Art of Loving
8. (7) Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally
9. (9) Michael Jackson - Bad
10. (10) Fleetwood Mac - Rumours