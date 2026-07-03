Marco Schuitmaker gaat optreden in Nederlandse theaters. "Eindelijk mag ik het jullie vertellen. In 2027 sta ik in de Nederlandse theaters!", schrijft de 27-jarige zanger op Instagram.

"Na het onvergetelijke stadionconcert in het GelreDome brengen we die bijzondere beleving nu naar een intieme setting", schrijft Schuitmaker. "Samen met mijn geweldige band, een prachtig decor en natuurlijk heel veel muziek kijk ik ernaar uit om jullie te ontmoeten in maar liefst twintig theaters."

De zanger, bekend van hits als Engelbewaarder en Hier Mag Alles, laat weten dankbaar te zijn voor "deze nieuwe stap." De tourdata en steden die hij aandoet maakt hij zaterdag bekend.