Musical Annie keert na jaren terug naar Broadway

De musical Annie keert volgend jaar terug naar Broadway. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de musical komt er in het najaar van 2027 een nieuwe productie, meldt Variety.

De regie is in handen van Sam Pinkleton, die eerder een Tony Award won voor zijn werk aan Oh, Mary!. Wie de rollen gaan spelen, wordt later bekendgemaakt. Pinkleton noemt Annie naar eigen zeggen een van zijn grote liefdes. "Annie is alles waar ik van hou aan New York", zegt hij.

Annie ging op 21 april 1977 in première op Broadway en won zeven Tony Awards, waaronder die voor beste musical. Het verhaal over het roodharige weesmeisje werd later meerdere keren verfilmd. Tot de bekendste nummers uit de musical behoren Tomorrow en It's the Hard Knock Life.