Musical Moulin Rouge! stopt voortijdig wegens waterschade

De musical Moulin Rouge! kan niet meer worden opgevoerd doordat water het decor en de apparatuur van de voorstelling onherstelbaar heeft beschadigd. De musical kan de komende twee weken niet meer worden gespeeld, maakte producent Stage Entertainment zaterdag bekend.

De waterschade is aangericht door een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater die vrijdag onbedoeld werd geactiveerd door een technisch defect. De laatste voorstelling stond gepland op 2 augustus. In totaal moet de producent nu noodgedwongen negentien voorstellingen schrappen.

"De impact hiervan is enorm", laat Stage Entertainment weten. "Niet alleen vanwege de omvangrijke materiële schade aan de productie, maar ook doordat de laatste negentien voorstellingen van deze show die al bijna twee jaar speelde en in totaal 750.000 bezoekers wist te trekken, geen doorgang meer kunnen vinden. Daarmee moeten wij ongeveer 30.000 bezoekers teleurstellen die zich verheugd hadden op een bezoek aan Moulin Rouge!."

Uitverkochte voorstellingen

De laatste negentien voorstellingen waren vrijwel geheel uitverkocht. Stage Entertainment neemt zo snel mogelijk contact op met de tienduizenden bezoekers over de restitutie van het geld. De producent is aan het inventariseren hoe groot de financiële schade is. "Het gaat niet alleen om de schade aan de set en de apparatuur, maar ook de kosten van het afgelasten van de hele reeks voorstellingen", legt een woordvoerder uit.

Managing director Marc Estourgie van Stage Entertainment zegt dat "niemand zich het einde van Moulin Rouge! op deze manier had kunnen voorstellen. Mede dankzij het enthousiasme van ons publiek is Moulin Rouge! De Musical uitgegroeid tot een groot succes. Juist daarom doet het extra pijn dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt." De producent denkt na over een "ander passend afscheid" voor de voorstelling.