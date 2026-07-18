Carlo Boszhard: einde Moulin Rouge! is moeilijk te bevatten

Carlo Boszhard, die de hoofdrol van nachtclubeigenaar Harold Zidler speelde in musical Moulin Rouge!, vindt het "moeilijk te bevatten" dat de speelperiode van de musical zo abrupt eindigt. Dat laat hij zaterdag op Instagram weten.

"Elke voorstelling voelde als een soort wonder" zegt hij. "Daar waar licht, geluid, decor en talent samenkwamen. En het publiek volledig uit zijn dak ging." Maar opeens is dat gevoel er niet meer, beschrijft de acteur: "En toen, uit het niets, veranderde alles. Het prachtige podium dat twee jaar lang ons thuis was, werd verwoest. Langzaam dringt het besef door dat we daar nooit meer zullen terugkeren."

Boszhard zegt dat hij en de cast het nog lastig te bevatten vinden. "Dus dit was het... Voor mij de rol van mijn leven", schrijft hij. "Maar ook voor alle andere dansers, zangers en crewleden een enorm verlies. Natuurlijk zou het afscheid op 2 augustus komen. Daar had je je op ingesteld: een waardig en mooi einde van een onvergetelijke periode. Dat het op deze manier eindigt, is voor iedereen moeilijk te bevatten."

De acteur eindigt met een verwijzing naar het decor, dat onder meer een groot rood hart bevatte: "Waar elke avond het rode hart in het decor het middelpunt vormde en stralend oplichtte, blijven we achter met een gebroken hart."