Musical over Michael Jackson volgend jaar in Nederland te zien

De musical MJ - De Michael Jackson Musical komt volgend jaar naar Nederland. Dat liet producent Stage Entertainment Nederland⁠ vrijdag weten. De voorstelling over het leven en werk van Michael Jackson was eerder al te zien op Broadway, in Londen, Australië en Hamburg.

De musical richt zich op de voorbereidingen van Jacksons wereldtournee Dangerous uit 1992 en geeft een kijkje achter de schermen van het creatieve proces van de zanger. In de voorstelling zijn bekende nummers als Billie Jean, Thriller, Beat It en Smooth Criminal te horen. In de productie zullen de nummers in het Engels te horen blijven, maar de dialoog wordt vertaald naar het Nederlands.

Sinds de première op Broadway in 2022 trok MJ wereldwijd meer dan 7 miljoen bezoekers. De productie won vier Tony Awards, waaronder die voor Beste Choreografie. Wie in de musical gaat spelen en wanneer deze in première gaat, wordt later bekendgemaakt.