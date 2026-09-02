De musical Stoornis of my Life keert vanaf juni 2027 terug in het theater. Dat is bekendgemaakt op het Instagram-account van de productie. De voorstelling was in 2025 en 2026 ook al te zien, met veel succes.

"We weten wat we gezegd hebben", melden de makers. "De laatste verlenging zou écht de laatste zijn. Maar na een volledig uitverkochte reeks en alle enthousiaste reacties konden we het toch niet laten." Er wordt niet gezegd hoe lang de musical weer te zien is.

Stoornis of my Life is een musicalcomedy over een autistische jongen die na het verlies van zijn moeder ontdekt dat zijn zorgvuldig geregisseerde leven niet langer door hemzelf wordt bepaald. De hoofdrol werd gespeeld door Alex Klaassen, die ook het stuk schreef. Naast Klaassen waren onder anderen Jim Bakkum, Soy Kroon, Kim-Lian van der Meij en Noortje Herlaar in de musical te zien.

Het is niet bekend of alle acteurs terugkeren tijdens de tournee in 2027.