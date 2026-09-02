Ariana Grande heeft haar fans in een emotionele speech bedankt voor hetgeen ze heeft meegemaakt tijdens haar Eternal Sunshine-tournee, die dinsdagavond ten einde kwam. "Ik wil jullie ontzettend bedanken. Dit is zo'n buitengewone ervaring geweest", zei de Amerikaanse zangeres tijdens haar laatste show in de O2 Arena in Londen. Ze trekt zich vanaf nu tijdelijk terug uit het openbare leven.

"Dit was een van de mooiste, meest bijzondere ervaringen van mijn leven en ik wil gewoon mijn dankbaarheid uiten zonder helemaal in tranen uit te barsten", zei de 33-jarige artiest volgens Rolling Stone tegen het publiek. "Maar echt, dank jullie wel vanuit het diepst van mijn hart, het was zo bijzonder en ik zal deze ervaring altijd koesteren", benadrukte ze verder. "Ik heb van elke minuut hiervan met jullie genoten en ik wil er gewoon zeker van zijn dat ik uitdruk hoe dankbaar ik ben."

Eind juli bracht Grande haar nieuwe album petal uit. Vlak daarna kondigde ze aan een pauze te nemen. De zangeres ontvangt al jaren veelvuldig opmerkingen en speculaties over haar uiterlijk en gezondheid. Zo stelden fans dat zij onder meer te mager zou zijn geworden. Grande heeft meermaals laten weten dat ze de kritiek als vervelend ervaart.