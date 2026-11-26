De musical Titanique heeft 50.000 kaartjes verkocht en daarmee de Platina Ticket Award gekregen. De cast van de musical nam de prijs donderdag in ontvangst, meldt producent De Graaf en Cornelissen Entertainment.

De musical ging in september in première en trekt sindsdien door het land. Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen noemen het "een prachtig resultaat". "We zijn meer dan trots."

Titanique is een parodie op de film over de noodlottige laatste reis van de Titanic. In de musical stelt Céline Dion (Renée van Wegberg) dat ze erbij was en vertelt ze hoe zij denkt dat het is gegaan. Naast Van Wegberg spelen onder meer Calvin Kromheer, Dana van der Geer, Robbert van den Bergh en Naidjim Severina in de show.