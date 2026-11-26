Filip en Mathilde van België hebben in het Kasteel van Laken thee gedronken met veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook oud-verzetsmensen en oorlogsvrijwilligers schoven aan. Op beelden van het Belgische hof op Instagram is te zien dat de koning en koningin in gesprek gingen met hun hoogbejaarde gasten.

De vrouwen en mannen die veelal insignes op hun borst droegen, werden allemaal persoonlijk begroet door het koninklijk echtpaar. Daarna namen ze plaats aan grote ronde tafels, waar Filip en Mathilde hun aandacht verdeelden over de gasten. Ook gaf de koning een toespraak.

"Als laatste getuigen van deze ingrijpende periode in onze geschiedenis dragen zij verhalen met zich mee die we moeten blijven koesteren en doorgeven", schrijft het hof op sociale media. "Verhalen van leed en verlies, maar ook van moed, veerkracht en menselijke waardigheid."