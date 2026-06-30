Musicalactrice April Darby getrouwd in Italië

Musicalactrice April Darby en haar partner Alessandro Pierotti zijn getrouwd. Op Instagram deelt het stel een reeks foto's van de bruiloft die afgelopen vrijdag plaatsvond in Italië.

"Wij komen superlatieven tekort om te omschrijven hoe magisch ons wedding weekend was in Italië. Een droom om nooit meer te vergeten met de meest liefdevolle familie en vrienden om ons heen", deelt het stel in een gezamenlijke post. "Een bezegeling en viering van onze liefde!"

Onder het bericht feliciteren bekende Nederlanders het stel met hun bruiloft. Onder anderen Buddy Vedder, Glennis Grace, Maik de Boer, Patrick Martens en Karsu brengen hun gelukswensen over.

Pierotti, ook de manager van Darby, vroeg zijn vriendin ruim 3,5 jaar geleden ten huwelijk tijdens hun vakantie in Bali. Op dat moment waren ze bijna zeven jaar samen, schreef de zangeres destijds op Instagram.