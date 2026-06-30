Rechtbank buigt zich over conflict rond hit Vamos a la Playa

De rechtbank in Amsterdam heeft zich dinsdag gebogen over een zaak rond een cover van de hit Vamos a la Playa uit 2010, gezongen door de Nederlandse zangeres Loona. De eiser in de zaak, Martijn de Vries, meent recht te hebben op een deel van de inkomsten van het nummer.

Volgens De Vries zouden er afspraken zijn gemaakt, die niet door de zangeres zijn nagekomen en daarbij werden vele pagina's aan berichten overgelegd. Maar volgens de advocaten van de zangeres volgt hieruit geen juridisch afdwingbare afspraak. Volgens hen bleef De Vries jarenlang aandringen op erkenning van rechten die hij juridisch niet had.

Volgens de advocaten van de zangeres stelt De Vries zijn betrokkenheid bij de muziekproductie gelijk aan het hebben van rechten. Maar dat is volgens hen onjuist. "Uit feitelijke betrokkenheid volgt nog geen auteursrecht, naburig recht of aanspraak op exploitatie-inkomsten."

De advocaat van De Vries meent wel dat hem auteursrecht toekomt op Vamos a la Playa, een cover van het nummer van de Franse groep Miranda. Hij had namelijk een aantal aanpassingen gedaan aan onder meer het tempo. Volgens de advocaten van de zangeres zijn het echter minimale verschillen en op zichzelf geen creatieve keuzes die nieuw auteursrechtelijk beschermd werk opleveren.

Beide partijen leken te betreuren dat ze tegenover elkaar stonden in de rechtbank. "Ik vind het echt heel jammer hoe het is gegaan", zei De Vries. De zangeres noemde het onder meer "verdrietig" en "vreselijk". De rechter doet op 9 september uitspraak.