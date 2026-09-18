Muziek Macklemore meer gestreamd na ophef rond tour Ed Sheeran

De muziek van Macklemore wordt flink meer beluisterd na de ophef rond zijn persoon. De Amerikaanse rapper werd maandag uit het voorprogramma van de tour van Ed Sheeran in de Verenigde Staten geschrapt en sindsdien zit zijn muziek in de lift, schrijft Billboard.

Het platform schrijft op basis van data-onderzoeker Luminate dat de muziek van Macklemore van iets meer dan een miljoen streams op zondag steeg naar bijna 2 miljoen streams op dinsdag.

Macklemore werd van de tour gehaald vanwege zijn politieke uitingen. Hij zei onder meer 'Free Palestine' in een toespraak tijdens een eerder optreden in de tour van Sheeran. Na dat nieuws werd vooral meer geluisterd naar Macklemores nummers Hind's Hall en Hind's Hall 2, nummers waarmee hij solidariteit met de Palestijnse bevolking betuigt.

Voor Sheeran lijkt de ophef van de afgelopen dagen geen gevolgen te hebben gehad voor zijn streamingcijfers. Zowel op maandag als dinsdag kwam het aantal Amerikaanse streams uit op 3,7 miljoen.