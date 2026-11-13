De muziek van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voert vrijdag de Gamemuziek Top 50 op NPO Klassiek aan. De soundtrack versloeg muziek van andere bekende games als Red Dead Redemption II, Tetris en Super Mario Bros.

De lijst werd samengesteld door een vakjury bestaande uit onder anderen Sande Zwiep (presentator NPO Klassiek), Martine Spaans (General Manager Dutch Games Association) en Martin Verschoor (creative director ID Games). The Legend of Zelda: Ocarina of Time eindigde op het podium voor Donkey Kong Country en Final Fantasy VII. In de lijst stond verder muziek uit games als World of Warcraft, Kingdom Hearts II, Wii Sports, RollerCoaster Tycoon en Tomb Raider.

Bij de uitreiking in Beeld & Geluid in Hilversum werd componist Joris de Man bekroond met de Oeuvre Award Gamemuziek van NPO Klassiek. Hij is onder meer bekend van zijn muziek voor games als Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West. De Man kreeg de prijs uitgereikt door jurylid Jeffey Wirtz (videomaker en livestreamer Egbert Kanaal).

"Joris heeft zich weten te onderscheiden met een bijzonder eigen geluid. Daarmee heeft hij enorme impact gemaakt op zowel de Nederlandse als de internationale game-industrie", stelde de jury over de oeuvreaward voor De Man. "Met zijn indrukwekkende focus op sterke melodieën en terugkerende thema's voor specifieke personages is en blijft zijn werk een voorbeeld voor vele anderen."