De Franse acteur Gérard Depardieu gaat toch niet in hoger beroep in de misbruikzaak tegen hem. Het beroep zou maandag beginnen, maar volgens persbureau AFP gaat dat niet door. Daarmee is de veroordeling van vorig jaar definitief.

Depardieu werd in mei 2025 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden. Daarnaast moet hij zich officieel registreren als zedendelinquent. De rechtbank in Parijs achtte hem schuldig aan aanranding van twee vrouwen op de set van de film Les volets verts.

De acteur is daarnaast aangeklaagd voor de vermeende verkrachting van de Franse actrice Charlotte Arnould. Later deze maand wordt besloten of Depardieu in die zaak voor de rechter moet verschijnen.

De 77-jarige Depardieu is een van de bekendste acteurs in Frankrijk. Hij werkte in het verleden met onder anderen de regisseurs Ridley Scott, Bernardo Bertolucci en François Truffaut. Hij won onder meer een Golden Globe, een Palme d'Or en twee César Awards.