Diverse grote organisaties uit de muziekindustrie hebben vrijdag een labelsysteem gepresenteerd voor content die met kunstmatige intelligentie (AI) is gemaakt. Daarmee kunnen mensen snel achterhalen of en hoe er in bepaalde muziek gebruik is gemaakt van AI.

De International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) en de Recording Industry Association of America (RIAA) presenteerden de vrijwillig te gebruiken labels, samen met zes andere organisaties, waaronder de Grammy's en de vakbond SAG-AFTRA. Ze hopen dat hun systeem op grote schaal overgenomen gaat worden.

Het gaat om twee verschillende labels: een zwart vlakje met in grote letters AI en een wit vlakje waarin AI veel kleiner is afgebeeld. Het eerste is bedoeld voor muziek die hoofdzakelijk gemaakt is met AI. Het tweede is voor "AI-ondersteunde" muziek. Hierbij gaat het om producties die nog steeds hoofdzakelijk door mensen zijn gemaakt, maar die wel "bepaalde expressieve elementen" bevatten die met AI zijn gecreëerd. In dat geval moet een nummer bijvoorbeeld nog wel echt door een mens zijn gezongen.

Deezer

Het idee om muziekluisteraars te waarschuwen als ze in een streamingdienst een AI-nummer aanklikken, is niet helemaal nieuw. Muziekstreamingdienst Deezer voorziet AI-gegenereerde nummers al langer van een waarschuwing. In juni lanceerde Deezer ook een "AI-muziekdetector", waarvan het bedrijf claimt dat deze voor 99,8 procent accuraat is.

Eerder dit jaar vertelde een topman van Apple Music aan Billboard dat meer dan een derde van de nieuwe uploads volledig met AI was gemaakt. Spotify lanceerde in april ook al een Verified by Spotify-label om aan te geven dat gebruikers kunnen "vertrouwen op de authenticiteit" van een artiest.