De Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA is blij dat techbedrijf Meta na enkele dagen is gestopt met een nieuwe AI-functie waarmee gebruikers afbeeldingen konden genereren die waren gebaseerd op de Instagram-foto's van anderen. Meta besloot met Muse Image te stoppen nadat er veel kritiek op de tool was geuit.

"Gezien de alom bekende gevaren van digitale replica's zonder toestemming, is een functie die dit gedrag aanmoedigt onverstandig. We waarderen het dat ze ermee stoppen", reageerde SAG-AFTRA na het besluit. De vakbond, die ook andere mediaprofessionals vertegenwoordigt, noemde het stoppen "het verantwoordelijke" om te doen. SAG-AFTRA had eerder al een bericht gedeeld waarin instructies stonden hoe gebruikers zich konden afmelden voor de functie.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, lanceerde Muse Image dinsdag. De functie kreeg al snel te maken met felle kritiek, ook omdat gebruikers er automatisch voor waren aangemeld. Critici riepen mensen met een openbaar Instagram-account de afgelopen dagen daarom ook op om zich af te melden voor de functie, zodat hun foto's niet zomaar konden worden gebruikt.

Het bedrijf zegt inmiddels te hebben begrepen dat de functie de plank missloeg. "Onze bedoeling was om een nuttige creatieve tool te bieden en mensen controle te geven over de vraag of hun openbare content op deze manier gebruikt mocht worden", aldus Meta in een verklaring.