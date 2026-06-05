Het gaat weer een stuk beter met muziekproducent Clive Davis, die vorige week werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat een woordvoerder weten aan het Amerikaanse tijdschrift People. De 94-jarige platenbaas kampte met problemen met zijn luchtwegen.

"Clive is eerder vandaag uit het ziekenhuis ontslagen", aldus de woordvoerder van de vijfvoudig Grammy-winnaar. "Hij is in goede stemming en blij dat hij thuis kan herstellen."

In 2021 werd bij de muziekproducent Clive Davis de ziekte van Bell vastgesteld. Deze aandoening kan tijdelijke verlamming of zwakte van de gezichtsspieren veroorzaken. Davis was in de jaren waarin hij actief was van groot belang voor de carrières van artiesten als Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Barry Manilow en Pink Floyd.