DEN HAAG (ANP) - Asielaanvragen die voor het ingaan van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden op een nieuwe systematische manier beoordeeld. Asielminister Bart van den Brink laat weten dat dit nodig is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft momenteel een achterstand van ongeveer 54.000 aanvragen. Op 12 juni gaat een nieuw systeem in dat dan ook voorrang krijgt. Bijna alle capaciteit van de IND gaat naar de nieuwe aanvragen, waardoor de kans bestaat dat mensen die voor 12 juni asiel hebben aangevraagd jaren moeten wachten op een besluit.

De CDA-minister wil dat voorkomen en daarom worden de aanvragen in vier categorieën verdeeld. Dat gebeurt min of meer op basis van de waarschijnlijkheid dat iemand mag blijven of mate van onderzoek die nodig is. Vervolgens beoordeelt de IND dan ongeveer drie maanden lang aanvragen uit een van die categorieën.

Uitzonderingen

Van den Brink schrijft in een brief aan de Kamer dat uitzonderingen mogelijk blijven. Zaken van onder meer alleenstaande kinderen krijgen voorrang. Ook aanvragen van overlastgevers en mensen uit zogeheten veilige landen worden met voorrang behandeld, omdat die aanvragen meestal worden afgewezen.

Volgens Van den Brink kan deze werkwijze twee keer zo snel gaan zonder dat IND-werknemers minder tijd per aanvraag krijgen.

VluchtelingenWerk vindt dat in het plan een duidelijke visie ontbreekt "op wat er gebeurt als de beoogde behandeltermijn van drie jaar voor de ruim 54.000 wachtenden op behandeling van hun asielaanvraag niet wordt gehaald". Volgens de organisatie staat hun leven al jarenlang stil en hadden eerdere pogingen om procedures te versnellen niet het gewenste effect. "Zonder alternatief scenario bestaat het risico dat mensen nog veel langer blijven wachten."