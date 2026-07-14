Muziekpodia en festivals zoeken gezamenlijk uit hoe ze moeten reageren als zich incidenten voordoen zoals de stroom aan bedreigingen en haatreacties die zangeres Sophie Straat ontving na haar optreden op Best Kept Secret. Dat bevestigt directeur-bestuurder Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) dinsdag aan het ANP.

Straat raakte in opspraak nadat zij tijdens haar optreden witte mannen had opgeroepen bij een moshpit een stap naar achter te doen om plaats te maken voor mensen van kleur, queers en vrouwen. Volgens Schans wil de brancheorganisatie met een gezamenlijk "geluid" duidelijk maken dat poppodia en festivals plekken zijn waar kunst, muziek, activisme en publiek elkaar kunnen ontmoeten, ook als dat soms tot ongemak leidt.

Schans vindt dat de uitspraken van Straat "in zijn context moeten worden beoordeeld" en niet "per se discriminerend bedoeld" zijn. De VNPF heeft er volgens hem tot nu toe bewust voor gekozen niet publiekelijk op de situatie te reageren om verdere escalatie te voorkomen. "We weten niet wie je daarmee verder in gevaar brengt", aldus Schans. "Ik kan mij heel goed voorstellen dat individuele organisaties heel graag naast Sophie Straat willen staan. Maar wij als brancheorganisatie kunnen moeilijk op ieder incident reageren." Het algemene plan dat de VNPF gaat ontwikkelen, wil de brancheorganisatie gebruiken voor vergelijkbare incidenten in de toekomst. "Zodat niet iedere situatie opnieuw op zichzelf hoeft te worden beoordeeld."

Bord voor hun kop

De vereniging kiest er daarnaast bewust voor zich niet te richten op degenen die de haatreacties plaatsen. "Die hebben plat gezegd toch al een bord voor hun kop, dus die zullen daar echt niet anders door reageren, maar we willen wel aan alle andere omstanders uitleggen dat dit een plek is waar dit moet kunnen", zegt Schans.

Volgens Schans heeft inmiddels een bijeenkomst plaatsgevonden met leden van de VNPF en vertegenwoordigers uit de muzieksector, waaronder het management van Straat. Volgens hem wordt er achter de schermen al langere tijd gesproken over de vraag hoe poppodia en festivals in dit soort situaties moeten handelen.