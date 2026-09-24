Gakpo evenaart Van der Vaart met 25e treffer voor Oranje

AMSTERDAM (ANP) - Oranje-international Cody Gakpo heeft met zijn doelpunt tegen Duitsland in de Nations League (1-1) Rafael van der Vaart geëvenaard. De aanvaller van Liverpool staat nu, net als de voormalig Ajacied, op 25 treffers voor het Nederlands elftal. Gakpo bereikte dat aantal in zijn 55e interland. Van der Vaart kwam in 109 interlands tot 25 doelpunten.

Memphis Depay, die door bondscoach Xavi Hernández niet is opgeroepen voor deze interlandperiode, is met 55 doelpunten topscorer aller tijden van Oranje. Daarna volgen Robin van Persie (50 treffers), Klaas-Jan Huntelaar (42), Patrick Kluivert (40), Dennis Bergkamp (37) en Arjen Robben (ook 37).

Gakpo neemt nu de vijftiende plaats in op de topscorerslijst van het Nederlands elftal. Kick Smit, die 26 keer trefzeker was, is de eerstvolgende die hij kan evenaren.