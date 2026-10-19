Na jaren weer stemacteur voor Apu in The Simpsons

Het Simpsons-personage Apu heeft na jaren weer een stemacteur. Het personage werd oorspronkelijk ingesproken door Hank Azaria, maar die stopte nadat er kritiek klonk op de stereotyperende wijze waarop het karakter werd neergezet.

Volgens Amerikaanse media is het acht jaar geleden sinds het personage in een aflevering van de langlopende animatieserie sprak. De Indiase supermarktmanager Apu wordt nu ingesproken door de Amerikaans-Indiase acteur Sunil Malhotra. Ook Apu's vrouw Manjula heeft een nieuwe stemactrice: Janina Gavankar. De beide acteurs vierden de terugkeer van hun personages in een gezamenlijk bericht op Instagram. "Apu terugbrengen voelt echt als een thuiskomst", schreef Malhotra.

In 2017 werd het personage onderwerp van gesprek door de documentaire The Problem With Apu. In 2020 maakte Azaria bekend te stoppen en dat jaar stelden ook de producenten van de beroemde animatieserie te stoppen met het gebruiken van witte acteurs om personages met een andere kleur in te spreken.