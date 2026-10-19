Spaanse koning Felipe ontvangt militairen op paleis in Madrid

De Spaanse koning Felipe heeft maandag verschillende groepen militairen in audiëntie ontvangen op het koninklijk paleis in Madrid. Een groep officieren van de Spaanse strijdkrachten en de Guardia Civil (vergelijkbaar met de Koninklijke Marechaussee) kwam als eerste langs. Deze genodigden vieren dat het veertig jaar geleden is dat ze hun opleiding aan de verschillende militaire academies afrondden.

De eerste militaire delegatie bestond uit leden van onder meer de landmacht, de marine en de lucht- en ruimtemacht. Vervolgens kwam een groep luitenant-generaals en admiraals die het afgelopen jaar in de reserve of met pensioen zijn gegaan naar het paleis. Als laatste ontving de Spaanse koning een delegatie onlangs aangestelde kolonels van onder meer de landmacht en kapiteins.

Volgens het Spaanse hof wordt met dergelijke audiënties de band tussen het koningshuis en de strijdkrachten onderstreept. De koning wil erkenning geven aan "degenen die de hoogste verantwoordelijkheden op het gebied van nationale defensie en veiligheid hebben genomen".