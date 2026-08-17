Naasten nemen in geboorteplaats Skewen afscheid van Bonnie Tyler

Het lichaam van de overleden zangeres Bonnie Tyler is maandagmiddag naar haar geboorteplaats Skewen in Wales gebracht, meldt de BBC. Daar nemen haar naasten tijdens een besloten bijeenkomst definitief afscheid van de zangeres, die in juli op 75-jarige leeftijd overleed.

Eerder op maandag vond er in de kathedraal van het nabijgelegen Swansea een afscheidsdienst voor Tyler plaats. Daar waren onder meer toespraken van haar manager Matthew Davies en haar ontdekker Roger Bell. Het mannenkoor Only Men Aloud bracht tijdens de dienst de nummers Bridge Over Troubled Water en Tylers bekendste nummer Total Eclipse of the Heart ten gehore.

Buiten de kerk hadden zich zo'n duizend mensen verzameld om een laatste groet aan Tyler te brengen. Zij konden de dienst volgen op grote schermen. De dienst was ook online te volgen. Ook langs de route naar Skewen en in de plaats zelf hadden zich maandag vele belangstellenden opgesteld.

Bonnie Tyler werd in 1951 geboren als Gaynor Hopkins. Ze overleed op 8 juli in Portugal, kort nadat zij in een kunstmatige coma was gebracht om te herstellen van een spoedoperatie aan haar darmen. Tyler had een vakantiehuis in Portugal en bracht daar veel van haar tijd door.