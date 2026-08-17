Koning Filip spreekt in Vottem van 'moeilijk moment voor België'

De Belgische koning Filip heeft maandagmiddag het provinciaal crisiscentrum in Vottem bezocht, waar hij de laatste stand van zaken over de bluswerkzaamheden in de Hoge Venen hoorde. De koning noemde de situatie rond de nog altijd voortdurende brand in de Ardennen "een moeilijk moment voor België" en zei te hopen dat "deze tragische episode snel achter ons zal liggen", meldt persbureau Belga.

De koning werd in Vottem ontvangen door onder anderen Adrien Dolimont, de minister-president van Wallonië. Ook de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, vicepremier Jan Jambon en de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamar, waren bij het bezoek aanwezig. De koning hoorde meer over de genomen maatregelen om de brand te bestrijden.

Aansluitend bezocht Filip ook een nieuw ingerichte commandopost van de brandweer in Sourbrodt, in de gemeente Weismes. De brand in de Hoge Venen woedt sinds vrijdag en legde al 3000 hectare in de as. Twee hulpverleners zijn bij de werkzaamheden lichtgewond geraakt.