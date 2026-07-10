Verschillende bekende Nederlanders hebben donderdagavond en vrijdagnacht via sociale media gereageerd op de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Het elftal verloor in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk.

Najib Amhali riep supporters voorafgaand aan de wedstrijd op zich te gedragen. "Lekker dansen en zingen. Zet 'm op boys", zei de cabaretier op Instagram. Na afloop liet hij weten trots te zijn op het Marokkaanse elftal.

Ook Bilal Wahib reageerde na de nederlaag. "Maakt niet uit, wij zijn supertrots. Wij zijn daar", zei de acteur en zanger. Numidia deelde een afbeelding van een Marokkaanse vlag met drie gekroonde poezen. "Supertrots op onze leeuwen", schreef zij erbij.

Spelliefhebber

Kim Feenstra keek samen met haar zoontje Brooklyn. Volgens het model was haar zoontje voor Marokko, maar juichte toch voor de Franse aanvaller Kylian Mbappé, terwijl zijzelf alleen Marokko steunde.

Lale Gül koos geen kant. De schrijfster deelde beelden van de wedstrijd en schreef: "Ik kijk alleen als spelliefhebber. Moge de beste winnen."