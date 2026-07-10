Shakira heeft haar fans gewaarschuwd voor met kunstmatige intelligentie (AI) gemaakte beelden die van haar rondgaan op sociale media. De Colombiaanse zangeres zegt op Instagram dat de foto's haar tonen in situaties die nooit hebben plaatsgevonden of naast mensen met wie zij nooit is geweest.

Volgens Shakira worden de AI-beelden gebruikt om merken te promoten waarmee zij geen band heeft of om valse geruchten te verspreiden. Haar team werkt eraan om de afbeeldingen op te sporen en offline te laten halen.

De zangeres zegt begrip te hebben voor de technologische ontwikkelingen, maar is blij dat haar fans het verschil tussen echte en door AI gemaakte beelden kunnen herkennen. "Ik ben ontzettend dankbaar dat jullie dat zo snel opmerken."