Najib Amhali zou in de toekomst graag een dramafilm willen maken. "Of ik daarvoor de kans krijg, is ook afhankelijk van het succes van SKEER", zegt de cabaretier over de eerste bioscoopfilm die hij regisseerde in Libelle. De film verschijnt dinsdag.

"Als niemand komt kijken, is het afgelopen. Het is dus spannend", vervolgt Amhali. "Maar goed, het is niet dat ik hiervan moet leven. Voor mij was het hartstikke leuk om zo'n film te maken, maar als hij flopt, is er altijd nog het theater en zie ik daarna weer verder."

Amhali geniet nog altijd van het theater omdat daar ruimte is voor nuance, zegt hij. "Mensen met de nodige zelfspot een spiegel voorhouden. Als ik een grap maak over Marokkanen kan het Nederlandse publiek daar hartelijk om lachen, want ik zeg het. En daarna staan ze ook open voor een grap over henzelf. De polarisatie die je nu in de wereld ziet, valt bij mij in de zaal weg. Dat vind ik mooi. Ik hoop nog lang in het theater te staan."