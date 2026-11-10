EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs voor een liter benzine zakt richting het laagste niveau sinds maart. Dat komt doordat de olieprijzen deze maand flink zijn gezakt, mede door hoop op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten.

De adviesprijs voor een liter Euro95 bedroeg dinsdag 2,442 euro, volgens cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Dat is bijna het laagste niveau sinds maart, toen de prijzen aan de pomp snel opliepen als gevolg van de net begonnen Iranoorlog en het sluiten van de Straat van Hormuz. Alleen in juni was de adviesprijs voor benzine een aantal dagen lager, op 19 juni bedroeg die 2,433 euro per liter.

De prijzen aan de pomp reageren doorgaans met vertraging op de olieprijzen. Dinsdag lieten de olieprijzen opnieuw een daling zien. De Democratische verkiezingsoverwinning bij de midterms van vorige week zorgt voor hoop op een diplomatiek einde aan de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De wereldwijde olieprijzen zijn door de oorlog flink gestegen.