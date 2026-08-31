Naomi Watts krijgt ereprijs op filmfestival San Sebastián

Naomi Watts wordt op de komende editie van het filmfestival van San Sebastián geëerd met de Donostia Award. De Britse actrice krijgt de onderscheiding op 19 september.

"Watts combineert onafhankelijke films met grote producties, zowel op het grote als op het kleine scherm", zegt het filmfestival van San Sebastián in een verklaring. Ook wordt de 57-jarige Watts omschreven als "een van de meest getalenteerde en bekroonde actrices van haar generatie". De actrice werd eerder al twee keer genomineerd voor een Oscar. Ze is onder meer bekend dankzij haar rol in Mulholland Drive van David Lynch.

De Donostia Award, naar de Baskische naam van San Sebastián, wordt sinds 1986 uitgereikt en is volgens het filmfestival bedoeld als erkenning voor "uitzonderlijke bijdragen aan de filmwereld van grote namen die voor altijd deel zullen uitmaken van de filmgeschiedenis."

Het filmfestival van San Sebastián vindt plaats van 18 tot en met 26 september. Op het filmfestival wordt ook de film The Housewife vertoond, waarin Watts de hoofdrol speelt.